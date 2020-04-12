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50 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة

50 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة

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50 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة

50 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة
http://almnatiq.net/?p=852742
المناطق _ المدينة المنورة

فاق عدد مستخدمي نظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 50 ألف طالب وطالبة خلال الأسبوع الأول لتعليق الدراسة, وفق تقرير إحصائي أصدرته عمادة التعليم الإلكتروني بالجامعة أمس.
وأوضح عميد التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة الدكتور عبد الرحمن علوي أن أكثر من 3000 عضو هيئة تدريس بقسمي الطلاب والطالبات بالجامعة يواصلون تقديم محاضراتهم عبر نظام “بلاك بورد” ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة, ويمكّنهم من التفاعل مع معلميهم, بما يضمن كفاءة العملية التعليمية, وعدم تأثرها بقرار تعليق الدراسة بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.
وأفاد أن النظام الإلكتروني للجامعة يتضمن 13 ألف شعبة ومقررا دراسيا لخدمة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في الجامعة فروعها بالمحافظات.

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