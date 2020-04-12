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“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

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“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=852745

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح نشطة، وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذة والليث، وبحره ، وجدة ، وخليص ، ورابغ .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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