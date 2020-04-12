22 ألف مكالمة لمركز اتصال “سعود الطبية” في مارس

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بالإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المر ضى، عن استقبالها أكثر من 22 ألف مكالمة عن طريق مركز الاتصال، فيما يخص خدماتها التي نفذتها في تواصل المرضى عن بُعد، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المدينة على لسان مدير إدارة خدمات العيادات الخارجية أ.هذال المطيري بأن مجموع المكالمات بلغ 22231 مكالمة، 1294 منها تم تحويلها للأطباء في خدمة أطلق عليها اسم “العيادات الافتراضية” ، وذلك لاستقبال الاستشارات الطبية.

ولفت المطيري بأن المركز استقبل 3737 طلبًا لموعد جديد، و 8701 طلبًا لتعديل المواعيد، و 649 طلبًا للإلغاء، وعدد 3918 استفسارًا عن المواعيد، إضافة إلى 3932 استفسارًا عامًا، و 1013 مكالمة اطمئنان على المرضى المنومين، وعدد 895 طلبًا لإعادة صرف الدواء.

ونوه المطيري بأن الخدمات المقدمة بمركز الاتصال على الرقم 19910 تشمل حجز وتعديل وإلغاء المواعيد، صرف الدواء، الاستفسارات عن المرضى المنومين، إضافة إلى العيادات الافتراضية.

وختم المطيري تصريحه مؤكدًا بأن مركز الاتصال مفعل على مدار اليوم، ويخدم مرضى المدينة، ويجيب على استفساراتهم وتساؤلاتهم، بما يغنيهم عن الحضور للمدينة الطبية.