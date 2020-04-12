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بالفيديو د.يوسف السعد : المملكة أكدت أن الإنسان أولا

بالفيديو د.يوسف السعد : المملكة أكدت أن الإنسان أولا
http://almnatiq.net/?p=852758
المناطق _الرياض

قال الدكتور يوسف الحزيم لـبرنامج الأسبوع في ساعة على قناة روتانا خليجية أن علينا أن نثق في القرار السعودي لأن لدينا إدارة شابة أخذت المبادرة وقالت “الإنسان أولا”، وسنظل حالة نادرة لدينا قدرة على احتواء أزمة كورونا وإدارتها .

كما وضح بأن حرب إغراق السوق النفطية أكدت أن المملكة هي الأول بسوق النفط في العالم  .

وبالشأن اليمني قال أن اليمن أصبحت أهم ورقة بالنسبة لإيران بعد خسارة حضورها في العراق وسوريا ولبنان، وهناك دول عظمى لا تريد حلا للأزمة.

 

 

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