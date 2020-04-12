احدث الأخبار

مؤسسة النقد تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
أبرز المواد
 حجب وكالة الأناضول وقناة “تي آر تي” التركيتين بعد إساءتها المتكررة للمملكة
أبرز المواد
 مصر تطلق خدمة “واتساب” للإجابة على أسئلة متعلقة بكورونا
أبرز المواد
 بلدية تيماء تعقم السيارات والشاحنات قبل دخولها المحافظة
فيديو المناطق
 بالفيديو د.يوسف السعد : المملكة أكدت أن الإنسان أولا
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
أبرز المواد
 22 ألف مكالمة لمركز اتصال “سعود الطبية” في مارس
أبرز المواد
 مدير عام “هدف” متحدثا بمنصة “غرفة جدة”: مبادرة دعم التوظيف تدعم جميع المنشآت والوظائف وسنبدأ صرف الدعم خلال أسابيع
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أجواء المناطق
 50 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة
أبرز المواد
 “الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان
أجواء المناطق
 شفاء تسع حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت
أبرز المواد
مؤسسة النقد تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية

مؤسسة النقد تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية

أبرز المواد
حجب وكالة الأناضول وقناة “تي آر تي” التركيتين بعد إساءتها المتكررة للمملكة

حجب وكالة الأناضول وقناة “تي آر تي” التركيتين بعد إساءتها المتكررة للمملكة

أبرز المواد
مصر تطلق خدمة “واتساب” للإجابة على أسئلة متعلقة بكورونا

مصر تطلق خدمة “واتساب” للإجابة على أسئلة متعلقة بكورونا

أبرز المواد
بلدية تيماء تعقم السيارات والشاحنات قبل دخولها المحافظة

بلدية تيماء تعقم السيارات والشاحنات قبل دخولها المحافظة

فيديو المناطق

مؤسسة النقد تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية

مؤسسة النقد تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
http://almnatiq.net/?p=852771
المناطق - الرياض

أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.
وتأتي هذه الخطوة؛ حرصاً من المؤسسة على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية في الظروف الحالية، من خلال تمكين البنوك من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.
وأكدت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي الالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات يأتي أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمداً لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية، إضافة إلى أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يتم التأكد من موافقة العميل من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي للتحقق من هوية العميل، مع التأكيد على أنه يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية، ووضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.

روابط ذات صلة

حجب وكالة الأناضول وقناة “تي آر تي” التركيتين بعد إساءتها المتكررة للمملكة

حجب وكالة الأناضول وقناة “تي آر تي” التركيتين بعد إساءتها المتكررة للمملكة
مصر تطلق خدمة “واتساب” للإجابة على أسئلة متعلقة بكورونا

مصر تطلق خدمة “واتساب” للإجابة على أسئلة متعلقة بكورونا
بالفيديو د.يوسف السعد : المملكة أكدت أن الإنسان أولا

بالفيديو د.يوسف السعد : المملكة أكدت أن الإنسان أولا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*