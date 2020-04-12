الكويت تسجّل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجّلت الكويت 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات إلى 1234.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، فيما كانت 71 حالة لمخالطين من بينها حالتين لمواطنين كويتيين، والحالات الأخرى لمقيمين من الجنسية الهندية والبنغلاديشية والإيرانية والمصرية والنيبالية والباكستانية والفلبينية والسورية والبرتغالية.

وذكرت أن عدد الحالات قيد التقصي الوبائي بلغ ثماني حالات ثلاث منها لمواطنين كويتيين) وثلاث لمقيمين من الجنسية الهندية وحالتان لمقيمين من الجنسية المصرية، مضيفة أن الحالات التي تتلقى العناية الطبية المركزة بلغت 29 حالة منها 10 حالات في العناية المركزة، فيما لا تزال 1091 حالة تتلقى الرعاية الطبية.