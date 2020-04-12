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شؤون الحرمين تسخّر التقنية في أعمالها الميدانية والإدارية

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شؤون الحرمين تسخّر التقنية في أعمالها الميدانية والإدارية

شؤون الحرمين تسخّر التقنية في أعمالها الميدانية والإدارية
http://almnatiq.net/?p=852775
المناطق - الرياض

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة العمليات والتحكم والسيطرة جميع إمكاناتها التقنية في مراقبة سير الأعمال والخدمات والبلاغات الميدانية والإدارية إلكترونياً، وذلك لضمان التعامل معها سريعاً وإسهاماً لإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل وتحسين مخرجاته.
وأوضح مدير إدارة العمليات والتحكم والسيطرة صلاح العبدلي أن الإدارة وبالتزامن مع ما يشهده الحرمان الشريفان تعمل على تكثيف أعمالها المتمثلة في استقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونياً وعبر الرقم الموحد (١٩٦٦) وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية؛ وذلك دعماً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي من شأنها أن ترفع من جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين.
يُذكر أن الرئاسة عمدت منذ رصد انتشار الفيروس على إعداد حزم من الإجراءات الوقائية من انتشار العدوى بين قاصدي الحرمين الشريفين وتكثيف الوعي الصحي لدى القاصدين بطرق مكافحة انتشار العدوى وبحث سبل التطوير المستمر للإجراءات المتخذة من أجل توفير أعلى درجات الوقاية والسلامة .

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