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“هدف” يودع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب في برنامج التدريب على رأس العمل

“هدف” يودع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب في برنامج التدريب على رأس العمل
http://almnatiq.net/?p=852777
المناطق - الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)،16.645.600 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر مارس الماضي.

وأبان “هدف”، أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابطtaqat.sa/tamheer

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد “هدف” دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج “تمهير”، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

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