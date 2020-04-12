احدث الأخبار

ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972
أبرز المواد
 “هدف” يودع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب في برنامج التدريب على رأس العمل
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تسخّر التقنية في أعمالها الميدانية والإدارية
أبرز المواد
 الكويت تسجّل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
أبرز المواد
 حجب وكالة الأناضول وقناة “تي آر تي” التركيتين بعد إساءتها المتكررة للمملكة
أبرز المواد
 مصر تطلق خدمة “واتساب” للإجابة على أسئلة متعلقة بكورونا
أبرز المواد
 بلدية تيماء تعقم السيارات والشاحنات قبل دخولها المحافظة
فيديو المناطق
 بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
أبرز المواد
 22 ألف مكالمة لمركز اتصال “سعود الطبية” في مارس
أبرز المواد
 مدير عام “هدف” متحدثا بمنصة “غرفة جدة”: مبادرة دعم التوظيف تدعم جميع المنشآت والوظائف وسنبدأ صرف الدعم خلال أسابيع
أبرز المواد
ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972

ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972

أبرز المواد
“هدف” يودع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب في برنامج التدريب على رأس العمل

“هدف” يودع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب في برنامج التدريب على رأس العمل

أبرز المواد
شؤون الحرمين تسخّر التقنية في أعمالها الميدانية والإدارية

شؤون الحرمين تسخّر التقنية في أعمالها الميدانية والإدارية

أبرز المواد
الكويت تسجّل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجّل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972

ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972
http://almnatiq.net/?p=852780
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حصيلة الوَفَيَات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الليل إلى 619 مقارنة مع 510 وَفَيَات أمس السبت والتي كانت الأدنى في نحو ثلاثة أسابيع.
وكانت الوَفَيَات قد تراجعت لثلاثة أيام متتالية.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس ارتفع إلى 16972 من 16353. وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 166019 من 161852.

روابط ذات صلة

“هدف” يودع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب في برنامج التدريب على رأس العمل

“هدف” يودع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب في برنامج التدريب على رأس العمل
شؤون الحرمين تسخّر التقنية في أعمالها الميدانية والإدارية

شؤون الحرمين تسخّر التقنية في أعمالها الميدانية والإدارية
الكويت تسجّل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجّل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*