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بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا

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بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا

بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا
http://almnatiq.net/?p=852783
المناطق - الرياض

قال الدكتور يوسف الحزيم لـبرنامج الأسبوع في ساعة على قناة روتانا خليجية أن علينا أن نثق في القرار السعودي لأن لدينا إدارة شابة أخذت المبادرة وقالت “الإنسان أولا”، وسنظل حالة نادرة لدينا قدرة على احتواء أزمة كورونا وإدارتها .

كما وضح بأن حرب إغراق السوق النفطية أكدت أن المملكة هي الأول بسوق النفط في العالم  .

وبالشأن اليمني قال أن اليمن أصبحت أهم ورقة بالنسبة لإيران بعد خسارة حضورها في العراق وسوريا ولبنان، وهناك دول عظمى لا تريد حلا للأزمة.

 

 

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