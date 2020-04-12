بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا

المناطق - الرياض

قال الدكتور يوسف الحزيم لـبرنامج الأسبوع في ساعة على قناة روتانا خليجية أن علينا أن نثق في القرار السعودي لأن لدينا إدارة شابة أخذت المبادرة وقالت “الإنسان أولا”، وسنظل حالة نادرة لدينا قدرة على احتواء أزمة كورونا وإدارتها .

كما وضح بأن حرب إغراق السوق النفطية أكدت أن المملكة هي الأول بسوق النفط في العالم .

وبالشأن اليمني قال أن اليمن أصبحت أهم ورقة بالنسبة لإيران بعد خسارة حضورها في العراق وسوريا ولبنان، وهناك دول عظمى لا تريد حلا للأزمة.

د. يوسف الحزيم لـ #الأسبوع_في_ساعة:

علينا أن نثق في القرار السعودي لأن لدينا إدارة شابة أخذت المبادرة وقالت "الإنسان أولا"، وسنظل حالة نادرة لدينا قدرة على احتواء أزمة #كورونا وإدارتها #خليجية @DR_Y_Binhuzaim pic.twitter.com/ruJgVxuCXd — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 11, 2020

د. يوسف الحزيم لـ #الأسبوع_في_ساعة:

حرب إغراق السوق النفطية أكدت أن المملكة هي الأول بسوق النفط في العالم #خليجية @DR_Y_Binhuzaim pic.twitter.com/atHhCvFMQg — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 11, 2020