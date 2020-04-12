احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6865.74 نقطة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في عدد من الجرائم
منطقة الرياض
 بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا
أبرز المواد
 ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972
أبرز المواد
 “هدف” يودع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب في برنامج التدريب على رأس العمل
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تسخّر التقنية في أعمالها الميدانية والإدارية
أبرز المواد
 الكويت تسجّل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
أبرز المواد
 حجب وكالة الأناضول وقناة “تي آر تي” التركيتين بعد إساءتها المتكررة للمملكة
أبرز المواد
 مصر تطلق خدمة “واتساب” للإجابة على أسئلة متعلقة بكورونا
أبرز المواد
 بلدية تيماء تعقم السيارات والشاحنات قبل دخولها المحافظة
فيديو المناطق
 مؤسسة النقد تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6865.74 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6865.74 نقطة

أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في عدد من الجرائم

شرطة الرياض : القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في عدد من الجرائم

منطقة الرياض
بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا

بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا

أبرز المواد
ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972

ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6865.74 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6865.74 نقطة
http://almnatiq.net/?p=852790
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 140.50 نقطة ليقفل عند مستوى 6865.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سايكو، واللجين، ومجموعة السريع، والجوف، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العربي، والسعودي الفرنسي، وبترو رابغ، وينساب، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و 6.68% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وسبكيم العالمية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 204.16 نقاط ليقفل عند مستوى6082.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1051 صفقة.

روابط ذات صلة

بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا

بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا
ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972

ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972
“هدف” يودع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب في برنامج التدريب على رأس العمل

“هدف” يودع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدرب في برنامج التدريب على رأس العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*