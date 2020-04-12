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أمانة المدينة المنورة تزيل تعديات تقدر مساحاتها بأكثر من نصف مليون متر مربع

أمانة المدينة المنورة تزيل تعديات تقدر مساحاتها بأكثر من نصف مليون متر مربع
http://almnatiq.net/?p=852796
المناطق - واس

أزالت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي تعديات على أراضٍ حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من نصف مليون متر مربع حيث تمثلت التعديات في إقامة مخططات وهمية ومزارع وبناء أحواش شعبية وتحديد عدد من المواقع عبر إقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة .
وبينت أمانة المنطقة أن المراقبين في البلديات رصدوا عدداً من التعديات التي تم إزالتها ضمن نطاق بلدية المليليح وهي عبارة عن أرض محاطة بأخشاب وأسلاك شائكة بمساحة تقدر بقرابة 112.000 متر مربع تقريبا ، كما تم إزالة أحداث ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي تمثلت في 8 مواقع تقدر مساحتها بقرابة 12000 متر مربع عبارة عن إقامة أحواش عشوائية وكذلك تم إزالة مخطط وهمي تبلغ مساحته قرابة الـ 10.000 متر مربع ، وإزالة اعتداءات ضمن نطاق بلدية العوالي بمركز غراب وضعا والقفيف عبارة عن مزرعة حديثة محاطه بسواتر ترابية وأسلاك شائكة وبداخلها قرابة 50 نخلة تقدر مساحتها بـ 200 ألف متر مربع وكذلك أرض محاطة بحواجز حجرية تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع وحوش تقدر مساحته 90 ألف متر مربع ، كما أزالت الأمانة موقعين ضمن نطاق بلدية البيداء أحدهما عبارة عن تحديد أرض بإقامة سواتر ترابية وسياج بمساحة تبلغ 4000 متر مربع والآخر عبارة عن سواتر ترابية وهناجر بمساحة بلغت 6000 متر مربع .
وكشفت أمانة المدينة المنورة أن الفرق الميدانية في نطاق بلدية العاقول رصدت عدداً من المواقع في طريق حائل وأبو سدر تمثلت بإزالة خمسة مواقع عبارة عن غرف جديدة غير مكتملة البناء وتحديد عدداً من المواقع عبر اقامة سواتر ترابية وزراعة الأشجار وتقدر المساحة الإجمالية للتعديات ضمن نطاق بلدية العاقول 53.400 متر مربع تقريبا ، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين ، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد( 940 ) أو عبر تطبيق ( بلدي 940 ) المتوفر في متاجر الأجهزة الإلكترونية .

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