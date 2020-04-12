الحارثي ينال درجة الدكتوراه في علم البيولوجيا الجزئية والوراثة من بريطانيا

الطائف - عادل الزهراني

حصل المبتعث السعودي فهد بن عيضه الحارثي على درجة الدكتوراه ، في تخصص البيولوجيا الجزئيه والوراثة من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة

الجدير بالذكر ان الحارثي يعمل احد اعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف

وقال الحارثي ان يحمد لله تعالى على هذا الإنجاز مقدمًا شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ولسفارة المملكة والملحقية التعليمية ببريطانيا على الدعم الذي توليه للمبتعثين من ابناء الوطن والشكر موصول لجامعة الطائف لما لقيه من متابعة اثناء دراسته

وقال أيضا انه يهدي هذا الإنجاز لوطنه ولوالديه الكريمين أملًا ان يعود إلى الوطن في اقرب وقت ممكن ليتمكن من خدمة هذه البلاد الكريمة.

المناطق بدورها تبارك للحارثي ولعائلته الكريمة.