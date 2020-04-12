احدث الأخبار

وزارة الداخلية تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول
أبرز المواد
 المملكة تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية المخصصة لفحص “كورونا”
أبرز المواد
 مصادرة 913 كيلوغرام “أغذية” في مستودع داخل سكن عمالة وافدة في الأحساء
المنطقة الشرقية
 نقل عمالة مقاولي أمانة الأحساء من المجمعات السكنية إلى 23 مدرسة
المنطقة الشرقية
 الديوان العام للمحاسبة يُكمل تنظيم (32) ورشة عمل عن بُعد
منطقة الرياض
 ” بر” طبرجل الجوف توزع 100 سلة يومياً على مستفيديها
منطقة الجوف
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يوقّع مذكرة تعاون عن بُعد مع الجامعة السعودية الإلكترونية لترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني
منطقة الرياض
 الحارثي ينال درجة الدكتوراه في علم البيولوجيا الجزئية والوراثة من بريطانيا
مجتمع المناطق
 أمانة المدينة المنورة تزيل تعديات تقدر مساحاتها بأكثر من نصف مليون متر مربع
منطقة المدينة المنورة
 مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار
منطقة نجران
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6865.74 نقطة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في عدد من الجرائم
منطقة الرياض
وزارة الداخلية تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول

وزارة الداخلية تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول

أبرز المواد
المملكة تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية المخصصة لفحص “كورونا”

المملكة تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية المخصصة لفحص “كورونا”

أبرز المواد
مصادرة 913 كيلوغرام “أغذية” في مستودع داخل سكن عمالة وافدة في الأحساء

مصادرة 913 كيلوغرام “أغذية” في مستودع داخل سكن عمالة وافدة في الأحساء

المنطقة الشرقية
نقل عمالة مقاولي أمانة الأحساء من المجمعات السكنية إلى 23 مدرسة

نقل عمالة مقاولي أمانة الأحساء من المجمعات السكنية إلى 23 مدرسة

المنطقة الشرقية

الحارثي ينال درجة الدكتوراه في علم البيولوجيا الجزئية والوراثة من بريطانيا

الحارثي ينال درجة الدكتوراه في علم البيولوجيا الجزئية والوراثة من بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=852799
الطائف - عادل الزهراني
حصل المبتعث السعودي فهد بن عيضه الحارثي على درجة الدكتوراه ، في تخصص  البيولوجيا الجزئيه والوراثة من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة
الجدير بالذكر ان  الحارثي يعمل احد اعضاء هيئة التدريس  بجامعة الطائف
وقال الحارثي ان يحمد  لله تعالى على هذا الإنجاز مقدمًا شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين  ولسفارة المملكة والملحقية التعليمية ببريطانيا على الدعم الذي توليه للمبتعثين من ابناء الوطن والشكر موصول لجامعة الطائف لما لقيه من متابعة اثناء دراسته
وقال أيضا انه يهدي هذا الإنجاز لوطنه ولوالديه الكريمين  أملًا ان يعود إلى الوطن في اقرب وقت ممكن ليتمكن من خدمة هذه البلاد الكريمة.
المناطق بدورها تبارك للحارثي ولعائلته الكريمة.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
10 محافظات بمكة خالية من “كورونا”.. و1480 إجمالي الإصابات بالمنطقة

10 محافظات بمكة خالية من “كورونا”.. و1480 إجمالي الإصابات بالمنطقة
كفى تطلق حملة ( من أجل أطفالهم ساهم بعلاجهم )

كفى تطلق حملة ( من أجل أطفالهم ساهم بعلاجهم )

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*