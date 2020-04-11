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” بر” طبرجل الجوف توزع 100 سلة يومياً على مستفيديها

” بر” طبرجل الجوف توزع 100 سلة يومياً على مستفيديها

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” بر” طبرجل الجوف توزع 100 سلة يومياً على مستفيديها

” بر” طبرجل الجوف توزع 100 سلة يومياً على مستفيديها
http://almnatiq.net/?p=852805
الجوف - محمد الحسن

ضمن المبادرات التي تقدمها جمعية البر الخيرية بمحافظة طبرجل بالجوف لمستفيديها تقوم الجمعية بتوزيع 100 سلة غذائية يوميا للمستفيدين وللمتضررين من جائحة كورونا سواء مواطنين او مقيمين.

ودعت الجمعية الأسر المتضررة التي تعطلت اعمالها بسبب الجائحة سواء كدادين او أسر منتجة او من انقطع عن العمل التواصل معها عبر الواتس على  الرقم 00 966146281137 وإرسال بيانتهم وسوف يتواصل معهم منسوبي الجمعية والتحقق من أحقية الأسره المتضررة .

ورفع المهندس عبد الرحمن بن شطيط الحميد الشراري رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بطبرجل شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على دعمهم اللامحدود للجمعيات الخيرية كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على متابعتهما وتوجيهاتهما وبخاصة في العمل الخير ومنها مبادرة كلنا أهل التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف قبل أيام  .
الجدير بالذكر ان الجمعية على طاولتها عدة مبادرات خيرية أجلت الى مابعد جائحة كورونا وتفرغت لمبادرات الوضع الراهن كمجتمع واعي و توصيل السلة العذائية لمنزل المستفيد ومبادرة كلنا اهل وغيرها من المبادرات .

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