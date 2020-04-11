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نقل عمالة مقاولي أمانة الأحساء من المجمعات السكنية إلى 23 مدرسة

نقل عمالة مقاولي أمانة الأحساء من المجمعات السكنية إلى 23 مدرسة

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نقل عمالة مقاولي أمانة الأحساء من المجمعات السكنية إلى 23 مدرسة

نقل عمالة مقاولي أمانة الأحساء من المجمعات السكنية إلى 23 مدرسة
http://almnatiq.net/?p=852816
المناطق - الأحساء
أتمت أمانة الأحساء التنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء في تجهيز 23 مدرسة، لنقل العمالة الخاصة بمقاولي الأمانة من المجمعات السكنية، سعيًا لتطبيق أفضل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين الأحساء م.عادل بن محمد الملحم، سيتم نقل عدد من العمالة من مجمعاتها السكنية إلى المدارس كسكن مؤقت في حالة الاحتياج لذلك؛ وذلك بهدف تقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العمالة داخل المجمعات السكنية تحسبًا لأي إصابة قد تقع بين العمالة، وتفاديًا لانتشار الفيروس بين أعداد كبيرة منهم؛ وذلك إدراكًا من الأمانة بواجباتها تجاه العاملين في مشاريع القطاع البلدي.

وأضاف المهندس الملحم، يجري حاليا التجهيز والعمل على توفير كافة الاحتياطات اللازمة، بعد عملية تنظيف كامل البماني، مع العمل على تطهير وتعقيم المدرسة، واستكمال تجهيزات الغرف ودورات المياه، والتأكد من إيصال الإعاشة للعمالة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العمالة من أي تلوث يؤدي إلى انتشار الفيروس من خلال وضع معقمات الأيدي في مواقع مختلفة داخل المدرسة، وتوزيع الكمامات والقفازات، والتوعية المستمرة لهم باتباع الإجراءات السليمة أثناء تأدية مهامهم، وكذلك يتم فحص درجات الحرارة لجميع العمال أثناء الخروج والدخول بهدف عزل أي حالة يشتبه في إصابتها .

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