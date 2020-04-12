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مصادرة 913 كيلوغرام “أغذية” في مستودع داخل سكن عمالة وافدة في الأحساء

مصادرة 913 كيلوغرام “أغذية” في مستودع داخل سكن عمالة وافدة في الأحساء

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مصادرة 913 كيلوغرام “أغذية” في مستودع داخل سكن عمالة وافدة في الأحساء

مصادرة 913 كيلوغرام “أغذية” في مستودع داخل سكن عمالة وافدة في الأحساء
http://almnatiq.net/?p=852822
المناطق - الأحساء

اشار المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل انه وتواصلاً لتنفيذ برامج المتابعة الشاملة لمنافذ ومنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية تأكيداً على الالتزام بتطبيق الاشتراطات البلدية ، وتعزيزاً لجهود تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19)، وانطلاقا من خطط الامانة باعتبار القطاع البلدي خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفايروس، ضبطت الامانة ممثلة في بلدية وسط الهفوف التاريخي وحدة سكنية تم استغلالها من قبل العمالة المخالفة للأنظمة في تخزين مواد غذائية في  ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية وبما يُعرّض تلك المواد للتلف فينعكس ذلك سلباً على استهلاكها الآدمي .

واضاف بووشل .. تم اغلاق الموقع ومصادرة واتلاف 913 كيلوغرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولفت بووشل الى استمرارية خطط المتابعة الشاملة والتي تنفذها البلديات التابعة للأمانة لدعم الجهود الرقابية وضبط مخالفي أنظمة واشتراطات الصحة العامة .

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