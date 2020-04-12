احدث الأخبار

المملكة تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية المخصصة لفحص “كورونا”
أبرز المواد
 مصادرة 913 كيلوغرام “أغذية” في مستودع داخل سكن عمالة وافدة في الأحساء
المنطقة الشرقية
 نقل عمالة مقاولي أمانة الأحساء من المجمعات السكنية إلى 23 مدرسة
المنطقة الشرقية
 الديوان العام للمحاسبة يُكمل تنظيم (32) ورشة عمل عن بُعد
منطقة الرياض
 ” بر” طبرجل الجوف توزع 100 سلة يومياً على مستفيديها
منطقة الجوف
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يوقّع مذكرة تعاون عن بُعد مع الجامعة السعودية الإلكترونية لترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني
منطقة الرياض
 الحارثي ينال درجة الدكتوراه في علم البيولوجيا الجزئية والوراثة من بريطانيا
مجتمع المناطق
 أمانة المدينة المنورة تزيل تعديات تقدر مساحاتها بأكثر من نصف مليون متر مربع
منطقة المدينة المنورة
 مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار
منطقة نجران
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6865.74 نقطة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في عدد من الجرائم
منطقة الرياض
 بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا
أبرز المواد
المملكة تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية المخصصة لفحص “كورونا”

المملكة تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية المخصصة لفحص “كورونا”

أبرز المواد
مصادرة 913 كيلوغرام “أغذية” في مستودع داخل سكن عمالة وافدة في الأحساء

مصادرة 913 كيلوغرام “أغذية” في مستودع داخل سكن عمالة وافدة في الأحساء

المنطقة الشرقية
نقل عمالة مقاولي أمانة الأحساء من المجمعات السكنية إلى 23 مدرسة

نقل عمالة مقاولي أمانة الأحساء من المجمعات السكنية إلى 23 مدرسة

المنطقة الشرقية
الديوان العام للمحاسبة يُكمل تنظيم (32) ورشة عمل عن بُعد

الديوان العام للمحاسبة يُكمل تنظيم (32) ورشة عمل عن بُعد

منطقة الرياض

المملكة تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية المخصصة لفحص “كورونا”

المملكة تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية المخصصة لفحص “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=852831
المناطق - واس

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع عن بعد مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الفرص الواعدة لدعم عدد من الدول الإفريقية من خلال منتدى الأجهزة الطبية الأفريقي ((AMDF وتقديم الخبرات والاستشارات والمستجدات المتعلقة بالأجهزة الطبية ودور الهيئة خلال جائحة كورونا كوفيد19.
ورأس الاجتماع أمانة منظمة الصحة العالمية في جنيف بحضور المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط, ومشاركة دول غانا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا إضافة إلى خبراء من الهيئة العامة للغذاء والدواء (الدكتورة رزان عسلي، والدكتور محمد مجرشي، وفجر القصير).
وناقش مختصو الهيئة عبر 4 مجموعات عمل؛ الكواشف المخبرية لفحص فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، والأجهزة الطبية الواجب توافرها خلال أزمة “كورونا “بما فيها أجهزة الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي، وإجراءات ما بعد التسويق وبلاغات الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية، كما استعرضت الدليل المعد من منظمة الصحة العالمية لتقييم الأجهزة والطبية والكواشف المخبرية المعدة للتبرع بها للدول خلال جائحة كورونا وحالات الطوارئ.
وقدّم فريق “الغذاء والدواء” قائمة الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية الحاصلة على اعتماد استخدام طوارئ من الهيئة (EUA)، وكذلك الأجهزة الطبية التي حصلت على إذن تسويق إضافة إلى دليل بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية وقائمة بالأجهزة الطبية الأكثر خطورة وفقاً لمنهجية تقييم المخاطر وتحليلها.
وستكون الهيئة العامة للغذاء والدواء على اتصال مع مجموعات العمل ومشاركة أي وثائق أو استشارات مطلوبة من خلال المركز التعاوني المشترك لمنظمة الصحة العالمية للأجهزة الطبية بالهيئة.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6865.74 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6865.74 نقطة
بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا

بالفيديو د. يوسف الحزيم: المملكة أكدت أن الإنسان أولا
ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972

ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*