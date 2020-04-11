أمانة عسير و بلدياتها: أكثر من ألفين زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ضمن إجراءاتها الوقائية من فايروس كورونا

المناطق - أبها

سجلت أمانة منطقة عسير و بلدياتها نحو ألفين زيارة تفتيشية قامت بها على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي و ذلك للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية من فايروس كورونا من قبل المنشآت التجارية ، و ذلك لتعزيز السلامة العامة .

و أكد الحميدي الى انه تم تسجيل اكثر من 2,658 جولة ميدانية قام بها المراقبين من الأمانة و البلديات التابعة .

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية وتم تعقيم وتطهير أكثر من 1759 منشأة .