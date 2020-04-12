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بلدية القطيف تتلف أكثر من 4200 كلغم اسماكا ولحوما ودواجن فاسدة

المنطقة الشرقية

بلدية القطيف تتلف أكثر من 4200 كلغم اسماكا ولحوما ودواجن فاسدة

بلدية القطيف تتلف أكثر من 4200 كلغم اسماكا ولحوما ودواجن فاسدة
http://almnatiq.net/?p=852856
المناطق - القطيف

اتلفت بلدية محافظة القطيف، مؤخراً، أكثر من ٤٢٣١ كلغم من الأسماك ودواجن ولحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات التي تنفذها البلدية ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية قامت في إطار مسؤولياتها لمراقبة للأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولة تفتيشية على أسواق الأسماك في المحافظة، مؤكدا أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأبان أن الجولة أسفرت عن ضبط ومصادرة مئات من اللحوم والدواجن الأسماك الفاسدة، مضيفاً أن البلدية عمدت لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، بالإضافة لإتلاف المضبوطات الفاسدة.

وأكد أن الجولات التفتيشية تأتي استكمالاً للحملة التي أطلقتها البلدية على جميع الأسواق ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء المحافظة، لافتاً إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط  ٤١٠٠ كلغ من الأسماك و١٠٦ كلغ من اللحوم و٢٥ كلغ من الدواجن الفاسدة.

وأبان بأن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعيا المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق.

من جهة أخرى بدأت البلدية بالتنسيق مع إدارة المرور بتعديل حركة السير حول سوق السمك المركزي بالقطيف لتنظيم العملية المرورية، ليكون دخول فقط لشارع بدر للقادم من شارع الفتح باتجاه الجنوب و دخول فقط لشارع أبو صهيب الرومي للقادم من شارع 6 (ب) باتجاه الشمال.

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