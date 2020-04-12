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صحة حفرالباطن تنفذ 616 جولة تفتيشية في الربع الأول من العام الحالي

صحة حفرالباطن تنفذ 616 جولة تفتيشية في الربع الأول من العام الحالي
http://almnatiq.net/?p=852864
المناطق - حفرالباطن
أنهت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام عدد من الجولات التفتيشية المفاجئة التي بلغت 616 جولة تفتيشية خلال ثلاثة أشهر لعام “2020م” وتم من خلال الجولات الرقابية زيارة (163 ) منشأة شملت المستشفيات والمجمعات العامة والصيدليات والمختبرات والعلاج الطبيعي للقطاع الخاص ومحلات النظارات ورصدت.خلال الحملات والجولات 68 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

كما تواصل صحة حفر الباطن حملاتها الرقابية والتفتيشية على الصيدليات والمنشآت الصحية للتأكد من توفير الكمامات والمعقمات وحملة الفرز البصري وتأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد.

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