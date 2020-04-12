احدث الأخبار

“النقد” توجه البنوك والمصارف بتمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” يؤمن العمل لـ 300 صياد في سقطرى
أبرز المواد
 وزارة العدل : إصدار 1500 قرار استئناف عن بُعد خلال 5 أيام
أبرز المواد
 أمانة الجوف تؤكد على تطبيق الرقابة الصحية لمناديب التوصيل المنزلي
منطقة الجوف
 صحة حفرالباطن تنفذ 616 جولة تفتيشية في الربع الأول من العام الحالي
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تتلف أكثر من 4200 كلغم اسماكا ولحوما ودواجن فاسدة
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير و بلدياتها: أكثر من ألفين زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ضمن إجراءاتها الوقائية من فايروس كورونا
منطقة عسير
 متحدث الداخلية: لا يتطلب مشهد ورقي لمقدمي خدمات توصيل الطلبات لكن يتطلب بطاقة عمل إلكترونية
أبرز المواد
 “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تطلق مبادرة “غذاؤنا واحد” لدعم الأسر المتضررة من أزمة “كورونا”
أبرز المواد
 الموارد البشرية تؤكد عدم مشروعية إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف السعودي للمنشآت المستفيدة من نظام ساند
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توافق على إجراء دراسة سريرية محكّمة دولية لعلاج “كورونا”
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول
أبرز المواد
“النقد” توجه البنوك والمصارف بتمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

“النقد” توجه البنوك والمصارف بتمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

أبرز المواد
“إعمار اليمن” يؤمن العمل لـ 300 صياد في سقطرى

“إعمار اليمن” يؤمن العمل لـ 300 صياد في سقطرى

أبرز المواد
وزارة العدل : إصدار 1500 قرار استئناف عن بُعد خلال 5 أيام

وزارة العدل : إصدار 1500 قرار استئناف عن بُعد خلال 5 أيام

أبرز المواد
أمانة الجوف تؤكد على تطبيق الرقابة الصحية لمناديب التوصيل المنزلي

أمانة الجوف تؤكد على تطبيق الرقابة الصحية لمناديب التوصيل المنزلي

منطقة الجوف

“النقد” توجه البنوك والمصارف بتمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

“النقد” توجه البنوك والمصارف بتمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية
http://almnatiq.net/?p=852878
المناطق - واس

وجَّهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية، أو التي على وشك الانتهاء حتى تاريخ 10/10/1441هـ، مع أهمية استيفاء موافقة العميل على التمديد، ومراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها إلى العملاء بكافة السبل المتاحة.

كما أقرَّت المؤسسة تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب انتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كانتهاء السجل التجاري الذي يتعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوِّض حتى إشعارٍ آخر.

وأكدت «ساما»، في بيان عبر موقعها الرسمي أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، وانطلاقًا من حرصها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملاء البنوك والمصارف، للاستفادة من الخدمات المصرفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

روابط ذات صلة

“إعمار اليمن” يؤمن العمل لـ 300 صياد في سقطرى

“إعمار اليمن” يؤمن العمل لـ 300 صياد في سقطرى
وزارة العدل : إصدار 1500 قرار استئناف عن بُعد خلال 5 أيام

وزارة العدل : إصدار 1500 قرار استئناف عن بُعد خلال 5 أيام
متحدث الداخلية: لا يتطلب مشهد ورقي لمقدمي خدمات توصيل الطلبات لكن يتطلب بطاقة عمل إلكترونية

متحدث الداخلية: لا يتطلب مشهد ورقي لمقدمي خدمات توصيل الطلبات لكن يتطلب بطاقة عمل إلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*