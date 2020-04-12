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رويترز: اجتماع طارئ افتراضي لأوبك وحلفائها اليوم
http://almnatiq.net/?p=852894
المناطق - رويترز

قالت ستة مصادر في “أوبك”، إن المنظمة وحلفاءها سيعقدون اجتماعا افتراضيا، مساء الأحد، في مسعى لتنفيذ اتفاق عالمي لخفض معروض النفط.

وأوردت المصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول، أن المؤتمر سينعقد عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

وكانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون ضمن المجموعة المسماة “أوبك+” قد أعلنوا يوم الخميس خططا لخفض الإنتاج أكثر من الخمس من أجل دعم الأسعار التي تراجعت من جراء أزمة كورونا.

وجرى الاتفاق على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، لكن المكسيك استكثرت تخفيضات الإنتاج التي طلبت منها، مما عطل توقيع اتفاق نهائي، بحسب رويترز.

وأعلنت المكسيك، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، يسمح لها بالموافقة على اتفاق بشأن خفض الإنتاج مع “أوبك” وروسيا ودول أخرى.

وقال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه اتفق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، على أن تعوض الولايات المتحدة ما لا يمكن للمكسيك إضافته للخفض المقترح خلال مباحثات “أوبك”.

وأضاف أنه تحدث مع ترامب الخميس، واتفق الاثنان على أن تخفض المكسيك إنتاجها من النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا، كما تضيف الولايات المتحدة خفضا بواقع 250 ألف برميل يوميا، لما اتفق عليه بالفعل.

يشار إلى أن المكسيك رفضت خفض 400 ألف برميل يوميا، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

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