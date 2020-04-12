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بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف، وشقة تستخدم كمستودع، وتتلف أكثر من 6 طن تمور ومواد غذائية

بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف، وشقة تستخدم كمستودع، وتتلف أكثر من 6 طن تمور ومواد غذائية
http://almnatiq.net/?p=852903
الدمام - المناطق

تمكنت بلدية وسط الدمام وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالشرقية، وشعبة الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية، من ضبط مستودع، وشقة تستخدم كمستودع أيضا، لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري في بيان صحافي: أنه استمرار للحملات الميدانية الرقابية للبلدية، تمكن المراقبين الصحيين التابعين للبلدية من ضبط مستودع غير مصرح لتخزين الأغذية مخالف لاشتراطات التعبئة والحفظ والتخزين، حيث، تم ضبط المستودع و إتلاف 5000 كلجم من المواد الغذائية المتنوعة والتمور الغير صالحه للاستخدام، موضحا أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المبذولة والحملات الرقابية على المستودعات الغذائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وذلك تزامنا مع قرب شهر رمضان الكريم.

وكشف أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع غذائي مخالف للاشتراطات الصحية، وذلك من خلال تخزين المواد الغذائية في درجة حرارة غير ملائمة، حيث تم إتلاف 1400كلجم من المواد الغذائية الغير صالحه وإغلاق الشقة والعمل على استكمال الإجراءات النظامية..

وقال أن البلدية تقوم بهذه الحملات المشتركة ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار ‎فيروس كورونا، من خلال تكثيف الرقابية على الأسواق التجارية، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، من خلال تكثيف وتيرة الأعمال الرقابية، موضحا أن الحملات مستمرة وبشكل مكثف على المنشآت الغذائية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

ودعا الشمري جميع المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع، لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.

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