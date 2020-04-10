مدني الباحة ينقذ مواطن سقط في منحدر بجبل بمركز الجرين

المناطق-الباحة

تمكن الدفاع المدني بالباحة من انقاذ مواطن سقط في منحدر بجبل الخره بوادي سيال التابع لمركز الجرين.

واوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان دايس بان مركز القياده والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة تبلغ اليوم الاحد الموافق ١٤٤١/٨/١٩ عن سقوط مواطن يبلغ من العمر ٥٥سنه في منحدر في جبل الخره بوادي سيال التابع لمركز الجرين وعلى الفور تم تحريك فرق الانقاذ الجبلي من ادارة الحجره ومركز الجرين وتم الوصول لنقطة تجمع الاليات والفرق ومن ثم الانتقال لموقع الشخص المصاب حيث تم تحديد الموقع والذي يبعد عن مركز تجمع الاليات حوالي ٢كيلو تقريبا وعند الوصول تم التعامل مع الحاله واسعافها واتضح انه مصاب برضوض في الوجه واليد مع اعياء شديد وتم النزول بالمصاب بواسطة النقاله والحبال عبر منحدر جبلي وعر جدا حتى الوصول الى مقر الاليات والهلال الاحمر وتقديم الاسعافات الاوليه ونقله الى مستشفى الحجره وتم تسليم الحاله لشرطة محافظة الحجره لاكمال اجراءات الحادث

ودعا العقيد دايس الجميع الى عدم المجازفه في صعود مثل هذه المواقع الخطره حفاظا على سلامة الارواح