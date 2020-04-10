احدث الأخبار

مدني الباحة ينقذ مواطن سقط في منحدر بجبل بمركز الجرين
منطقة الباحة
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 53 وتحث الجميع على اتباع التعليمات والنصائح التوعوية لمنع انتقال العدوى
أبرز المواد
 ترامب يعلن “الكارثة الكبرى” في جميع الولايات الأمريكية لأول مرة في التاريخ
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف، وشقة تستخدم كمستودع، وتتلف أكثر من 6 طن تمور ومواد غذائية
المنطقة الشرقية
 إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 3 أسابيع
أبرز المواد
 أمريكا.. أعمار ضحايا كورونا تكشف “مفاجأة مقلقة”
أبرز المواد
 رويترز: اجتماع طارئ افتراضي لأوبك وحلفائها اليوم
أبرز المواد
 “الاتصالات” تطلق حملة “جاء دورك” وتدعو الراغبين من المواطنين إلى الانضمام إلى تطبيقات التوصيل المسجلة لديها
أبرز المواد
 “النقد” توجه البنوك والمصارف بتمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” يؤمن العمل لـ 300 صياد في سقطرى
أبرز المواد
 وزارة العدل : إصدار 1500 قرار استئناف عن بُعد خلال 5 أيام
أبرز المواد
 أمانة الجوف تؤكد على تطبيق الرقابة الصحية لمناديب التوصيل المنزلي
منطقة الجوف
مدني الباحة ينقذ مواطن سقط في منحدر بجبل بمركز الجرين

مدني الباحة ينقذ مواطن سقط في منحدر بجبل بمركز الجرين

منطقة الباحة
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 53 وتحث الجميع على اتباع التعليمات والنصائح التوعوية لمنع انتقال العدوى

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 53 وتحث الجميع على اتباع التعليمات والنصائح التوعوية لمنع انتقال العدوى

أبرز المواد
ترامب يعلن “الكارثة الكبرى” في جميع الولايات الأمريكية لأول مرة في التاريخ

ترامب يعلن “الكارثة الكبرى” في جميع الولايات الأمريكية لأول مرة في التاريخ

أبرز المواد
بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف، وشقة تستخدم كمستودع، وتتلف أكثر من 6 طن تمور ومواد غذائية

بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف، وشقة تستخدم كمستودع، وتتلف أكثر من 6 طن تمور ومواد غذائية

المنطقة الشرقية

مدني الباحة ينقذ مواطن سقط في منحدر بجبل بمركز الجرين

مدني الباحة ينقذ مواطن سقط في منحدر بجبل بمركز الجرين
http://almnatiq.net/?p=852916
المناطق-الباحة

تمكن الدفاع المدني بالباحة من انقاذ مواطن سقط في منحدر بجبل الخره بوادي سيال التابع لمركز الجرين.
واوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان دايس بان مركز القياده والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة تبلغ اليوم الاحد الموافق ١٤٤١/٨/١٩ عن سقوط مواطن يبلغ من العمر ٥٥سنه في منحدر في جبل الخره بوادي سيال التابع لمركز الجرين وعلى الفور تم تحريك فرق الانقاذ الجبلي من ادارة الحجره ومركز الجرين وتم الوصول لنقطة تجمع الاليات والفرق ومن ثم الانتقال لموقع الشخص المصاب حيث تم تحديد الموقع والذي يبعد عن مركز تجمع الاليات حوالي ٢كيلو تقريبا وعند الوصول تم التعامل مع الحاله واسعافها واتضح انه مصاب برضوض في الوجه واليد مع اعياء شديد وتم النزول بالمصاب بواسطة النقاله والحبال عبر منحدر جبلي وعر جدا حتى الوصول الى مقر الاليات والهلال الاحمر وتقديم الاسعافات الاوليه ونقله الى مستشفى الحجره وتم تسليم الحاله لشرطة محافظة الحجره لاكمال اجراءات الحادث
ودعا العقيد دايس الجميع الى عدم المجازفه في صعود مثل هذه المواقع الخطره حفاظا على سلامة الارواح

روابط ذات صلة

صحة الباحة تنفي ما تم تداوله عن وجود حالات فيروس كورونا في أحد المراكز التجارية

صحة الباحة تنفي ما تم تداوله عن وجود حالات فيروس كورونا في أحد المراكز التجارية
أمانةً منطقة الباحة توزع أكثر من ٥٠٠٠ عبوة معقمات للحد من انتشار فيروس كورونا

أمانةً منطقة الباحة توزع أكثر من ٥٠٠٠ عبوة معقمات للحد من انتشار فيروس كورونا
محافظ بلجرشي يعلن خروج 44 عاملا من الحجر الصحي

محافظ بلجرشي يعلن خروج 44 عاملا من الحجر الصحي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*