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وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً الأربعاء القادم

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وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً الأربعاء القادم

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً الأربعاء القادم
http://almnatiq.net/?p=852922
المناطق - واس

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اجتماعاً افتراضياَ تحت رئاسة المملكة الأربعاء القادم 22 شعبان 1441هـ، الموافق 15 إبريل 2020م، بهدف الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وعادة ما يُعقد اجتماع أبريل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مدينة واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين؛ غير أن اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذه المرحلة تُعقد على نحو افتراضي وبصورة أكثر تواتراً، وذلك في ظل التدابير الطارئة التي تتخذها دول المجموعة لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة دون وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.
وسيعقد معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لاستعراض أهم مخرجاته، بما في ذلك مستوى التقدم المحرز في تنفيذ التزامات قادة دول مجموعة العشرين التي اتفقوا عليها في اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي المنعقد بتاريخ 26 مارس 2020.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .

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