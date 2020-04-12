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“التجارة” تضبط 6 شاحنات محمّلة بكميات كبيرة من البصل تم إخفاؤها لبيعها بعد رفع سعرها

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“التجارة” تضبط 6 شاحنات محمّلة بكميات كبيرة من البصل تم إخفاؤها لبيعها بعد رفع سعرها

http://almnatiq.net/?p=852925
المناطق - الرياض

ظبطت وزارة “التجارة” اليوم الأحد 6 شاحنات محمّلة كميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها.

وأضافت التجارة بأنه تم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين. وتم استدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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