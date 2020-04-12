أمانة منطقة الباحة تنفذ ٣٢٦٢ جولة خلال شهر أبريل

المناطق-الباحة

نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة من بداية شهر أبريل حتى تاريخه عدد ( ٣٢٦٢) جولة رقابية ميدانية، وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا الجديد (COVID -19).

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الأمانة والبلديات التابعة قد أزالت خلال هذه الفترة ( ٤٩١٥) م٣ من الأنقاض والمخلفات، وخصصت عدد (٣٦٢) معدة وآلية نظافة وآلية للإصحاح البيئي، وتم غسل وتطهير وتعقيم ( ٩٧٥١) من الشوارع والأرصفة والساحات والميادين والمضامير وعدد (٤١٣٢ ) من الآليات والمعدات والحاويات التي تم غسلها وتطهيرها، بالاضافة إلى تطهير (٧٥٢٩ ) موقع، كما تم رفع ( ٤٢٨٦) طن من النفايات.

مبيناً بأن عدد العمالة المشاركة في هذه الحملات بلغ خلال الفترة عدد ( 2632) عامل نظافة و(273) مراقب ومشرف، وتم إغلاق عدد ( ٢٧١) بلاغ عام واغلاق (٤٢٧) بلاغات صحية تم استقبالها عبر نظام البلاغات البلدية على الرقم (940).

وأضاف بأن أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها حررت خلال ذات الفترة عدد ( ٧٥٤) إشعاراً ومخالفة، وأصدرت عدد (٨٨) شهادة صحية و (٢٤) رخصة محل تجاري و (١٨) رخصة إنشائية.

وأهاب الدكتور السواط بجميع ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والإلتزام بالمسافات التي تفصل بين المرتادين وعدم التكدس او النحمهات، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة التقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية في أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.

داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب ‪0550271419‬، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والإهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.

