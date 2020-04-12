احدث الأخبار

أمانة منطقة الباحة تنفذ ٣٢٦٢ جولة خلال شهر أبريل
منطقة الباحة
 “سكني” يقدّم خدماته لـ43 ألف مواطن عبر منصاته الرقمية خلال الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 جمعية ” إنسان ” تدشن مشروع السلة الرمضانية بقيمة ثلاثة ملايين ريال
منطقة الرياض
 “التجارة” تضبط 6 شاحنات محمّلة بكميات كبيرة من البصل تم إخفاؤها لبيعها بعد رفع سعرها
أبرز المواد
 وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً الأربعاء القادم
أبرز المواد
 مدني الباحة ينقذ مواطن سقط في منحدر بجبل بمركز الجرين
منطقة الباحة
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 53 وتحث الجميع على اتباع التعليمات والنصائح التوعوية لمنع انتقال العدوى
أبرز المواد
 ترامب يعلن “الكارثة الكبرى” في جميع الولايات الأمريكية لأول مرة في التاريخ
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف، وشقة تستخدم كمستودع، وتتلف أكثر من 6 طن تمور ومواد غذائية
المنطقة الشرقية
 إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 3 أسابيع
أبرز المواد
 أمريكا.. أعمار ضحايا كورونا تكشف “مفاجأة مقلقة”
أبرز المواد
 رويترز: اجتماع طارئ افتراضي لأوبك وحلفائها اليوم
أبرز المواد
أمانة منطقة الباحة تنفذ ٣٢٦٢ جولة خلال شهر أبريل

أمانة منطقة الباحة تنفذ ٣٢٦٢ جولة خلال شهر أبريل

منطقة الباحة
“سكني” يقدّم خدماته لـ43 ألف مواطن عبر منصاته الرقمية خلال الأسبوع الماضي

“سكني” يقدّم خدماته لـ43 ألف مواطن عبر منصاته الرقمية خلال الأسبوع الماضي

أبرز المواد
جمعية ” إنسان ” تدشن مشروع السلة الرمضانية بقيمة ثلاثة ملايين ريال

جمعية ” إنسان ” تدشن مشروع السلة الرمضانية بقيمة ثلاثة ملايين ريال

منطقة الرياض
“التجارة” تضبط 6 شاحنات محمّلة بكميات كبيرة من البصل تم إخفاؤها لبيعها بعد رفع سعرها

“التجارة” تضبط 6 شاحنات محمّلة بكميات كبيرة من البصل تم إخفاؤها لبيعها بعد رفع سعرها

أبرز المواد

أمانة منطقة الباحة تنفذ ٣٢٦٢ جولة خلال شهر أبريل

أمانة منطقة الباحة تنفذ ٣٢٦٢ جولة خلال شهر أبريل
http://almnatiq.net/?p=852933
المناطق-الباحة

نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة من بداية شهر أبريل حتى تاريخه عدد ( ٣٢٦٢) جولة رقابية ميدانية، وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا الجديد (COVID -19).

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الأمانة والبلديات التابعة قد أزالت خلال هذه الفترة ( ٤٩١٥) م٣ من الأنقاض والمخلفات، وخصصت عدد (٣٦٢) معدة وآلية نظافة وآلية للإصحاح البيئي، وتم غسل وتطهير وتعقيم ( ٩٧٥١) من الشوارع والأرصفة والساحات والميادين والمضامير وعدد (٤١٣٢ ) من الآليات والمعدات والحاويات التي تم غسلها وتطهيرها، بالاضافة إلى تطهير (٧٥٢٩ ) موقع، كما تم رفع ( ٤٢٨٦) طن من النفايات.

مبيناً بأن عدد العمالة المشاركة في هذه الحملات بلغ خلال الفترة عدد ( 2632) عامل نظافة و(273) مراقب ومشرف، وتم إغلاق عدد ( ٢٧١) بلاغ عام واغلاق (٤٢٧) بلاغات صحية تم استقبالها عبر نظام البلاغات البلدية على الرقم (940).

وأضاف بأن أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها حررت خلال ذات الفترة عدد ( ٧٥٤) إشعاراً ومخالفة، وأصدرت عدد (٨٨) شهادة صحية و (٢٤) رخصة محل تجاري و (١٨) رخصة إنشائية.

وأهاب الدكتور السواط بجميع ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والإلتزام بالمسافات التي تفصل بين المرتادين وعدم التكدس او النحمهات، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة التقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية في أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.
داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب ‪0550271419‬، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والإهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.

روابط ذات صلة

مدني الباحة ينقذ مواطن سقط في منحدر بجبل بمركز الجرين

مدني الباحة ينقذ مواطن سقط في منحدر بجبل بمركز الجرين
صحة الباحة تنفي ما تم تداوله عن وجود حالات فيروس كورونا في أحد المراكز التجارية

صحة الباحة تنفي ما تم تداوله عن وجود حالات فيروس كورونا في أحد المراكز التجارية
أمانةً منطقة الباحة توزع أكثر من ٥٠٠٠ عبوة معقمات للحد من انتشار فيروس كورونا

أمانةً منطقة الباحة توزع أكثر من ٥٠٠٠ عبوة معقمات للحد من انتشار فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*