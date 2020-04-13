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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي

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اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين ورئيس الولايات المتحدة ورئيس روسيا الاتحادية

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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=852968
المناطق - الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + ).
وقد أعرب سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

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