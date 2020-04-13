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الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للمساعدة بعد الإعصار المداري “هارولد” في المحيط الهادئ

الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للمساعدة بعد الإعصار المداري “هارولد” في المحيط الهادئ
http://almnatiq.net/?p=852979
المناطق - الرياض

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي تتحدث عن خسائر في الأرواح ودمار نتيجة الإعصار المداري “هارولد” في المحيط الهادئ، في وقت يتصارع فيه العالم مع الآثار المدمرة لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19 ).
وأشار غوتيريش في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، صدر اليوم إلى تضرر المنازل والبنية التحتية بشدة في فانواتو، وفيجي، وجزر سليمان، وتونغا، ما أثر على آلاف الأشخاص الذين هم الآن في حاجة ماسة إلى المأوى والمياه والصرف الصحي والغذاء، مثنيًا على الحكومات والمستجيبين الأوائل في البلدان المتضررة لعملهم الوقائي، بهدف توفير الأمان للناس قبل العاصفة وتلبية احتياجاتهم الفورية بعدها.
وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود، وعن تضامنه العميق مع شعوب منطقة المحيط الهادئ في مواجهة تأثير هذا الإعصار، إلى جانب التحديات الأخرى المتعلقة بالمناخ، فضلاً عن جائحة كورونا، ما يضيف بعداً جديداً مقلقاً لمواطن الضعف الموجودة.
يذكر أن الإعصار تسبب في مقتل أكثر من 30 شخصًا وتسبب في أضرار جسيمة لمئات الآلاف من السكان في البلدان الأربعة.

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