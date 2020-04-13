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“كورونا” يفجع ترامب.. ويخطف أعز أصدقائه

“كورونا” يفجع ترامب.. ويخطف أعز أصدقائه
http://almnatiq.net/?p=852981
المناطق - وكالات

ذكرت وسائل إعلام أميركية، مساء الأحد، أن ستانلي تشيرا أحد كبار المستثمرين في العقارات بالولايات المتحدة، والصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده هوية المستثمر الراحل وعلاقته بالرئيس ترامب.

وتحدث الرئيس الأميركي عن تشيرا أول مرة في 29 مارس المنصرم عندما كان يصف “خبث” فيروس كورونا المستجد، وقال: “لدي صديق دخل المستشفى في الأيام الماضية، هو أكبر مني قليلا (78 سنة)، لكنه شخص قوي. لقد دخل بعدها في غيبوبة. حالته سيئة”.

وأضاف: “عندما ترسل صديقًا إلى المستشفى، وتتصل في الغد لتسأل عن حاله وتجده في غيبوبة، فالأمر صعب”.

وكانت مجلة “فانيتي فير”، أشارت إلى أن تشيرا أحد كبار المستثمرين في العقارات، وهو سوري الأصل، دخل في غيبوبة بمستشفى نيويورك حيث يتلقى المتابعة الطبية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويمتلك تشيرا وأبناؤه شركة عقارات كبيرة، ويعمل أيضا على بصفقات تجارية مختلفة، لا سيما مع عائلة ترامب.

وخلال عام 2009، امتلكت شركة كراون للعقارات المملوكة لعائلة تشيرا 15 مليون قدم مربع من العقارات في مدينة نيويورك.

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