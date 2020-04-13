احدث الأخبار

الجيش الليبي: مطارات تركيا تضخ المرتزقة يوميا
أبرز المواد
 الليرة التركية تدفع ثمن “الاستقالة المفاجئة”
أبرز المواد
 “كورونا” يفجع ترامب.. ويخطف أعز أصدقائه
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للمساعدة بعد الإعصار المداري “هارولد” في المحيط الهادئ
أبرز المواد
 مستشفى قوى الأمن بالدمام يفتتح عيادة العزل المنزلي لخدمة المرضى عن بعد
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تعلن رفع الحظر عن الشحن التجاري والإغاثي في منفذ الوديعة البري
منوعات
 الرئيس الأمريكي يؤكد أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بمدينة نيويورك في انخفاض
أبرز المواد
 ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي
أبرز المواد
 اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين ورئيس الولايات المتحدة ورئيس روسيا الاتحادية
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الطاقة: ولي العهد قاد الكثير من مفاوضات تخفيض إنتاج النفط
أبرز المواد
 “البلديات” تتيح استخراج تصريح التنقُّل للعاملين بأنشطتها وقت منع التجوُّل بالرياض
أبرز المواد
الجيش الليبي: مطارات تركيا تضخ المرتزقة يوميا

الجيش الليبي: مطارات تركيا تضخ المرتزقة يوميا

أبرز المواد
الليرة التركية تدفع ثمن “الاستقالة المفاجئة”

الليرة التركية تدفع ثمن “الاستقالة المفاجئة”

أبرز المواد
“كورونا” يفجع ترامب.. ويخطف أعز أصدقائه

“كورونا” يفجع ترامب.. ويخطف أعز أصدقائه

أبرز المواد
الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للمساعدة بعد الإعصار المداري “هارولد” في المحيط الهادئ

الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للمساعدة بعد الإعصار المداري “هارولد” في المحيط الهادئ

أبرز المواد

الجيش الليبي: مطارات تركيا تضخ المرتزقة يوميا

http://almnatiq.net/?p=852985

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، أن مطارات تركيا لا تزال تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا.

وقال المسماري: “رصدنا وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس قادمين من موانئ تركيا”، لافتا إلى أن هناك أسلحة تدخل إلى ميلشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي “لم يصلنا أي استنكار من الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان إزاء العدوان التركي على بلادنا”.

وأوضح أن الطائرات التركية المسيرة لا تزال تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا.

وشدد المسماري على قوات الجيش الوطني الليبي جنوب شرقي البلاد تراقب الحدود وتقف أمام الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

كما ذكر المتحدث باسم الجيش الليبي أن “كل المناطق العسكرية في عمل دائم ومستمر للحد من انتشار فيروس كورونا”.

روابط ذات صلة

الليرة التركية تدفع ثمن “الاستقالة المفاجئة”

الليرة التركية تدفع ثمن “الاستقالة المفاجئة”
“كورونا” يفجع ترامب.. ويخطف أعز أصدقائه

“كورونا” يفجع ترامب.. ويخطف أعز أصدقائه
الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للمساعدة بعد الإعصار المداري “هارولد” في المحيط الهادئ

الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للمساعدة بعد الإعصار المداري “هارولد” في المحيط الهادئ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*