241 خرقاً حوثياً في 48 ساعة

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدم التزام الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بوقف إطلاق النار، وبيّن أن إجمالي الخروقات من قبل الحوثيين لوقف إطلاق النار بلغ خلال الـ48 ساعة الماضية 241 اختراقاً

وأوضح التحالف، في بيان، أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية

يأتي ذلك في وقت أكد التحالف استمراره والجيش الوطني اليمني في الالتزام بوقف إطلاق النار الشامل. وقال التحالف: «نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات»

وكان التحالف أعلن نهاية الأسبوع الماضي الإيقاف الكامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد

وأوضح العقيد ركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من 9 أبريل (نيسان) الحالي لمدة أسبوعين، وهو قابل للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس «كورونا» ومنعه من الانتشار