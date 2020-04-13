«أمازون» تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

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فتحت شركة أمازون العالمية “سوق كوم” باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :المسمى الوظيفي : “مدير تطوير الأعمال”.الشروط:

– ان يكون المتقدم او المتقدمة من المواطنين .

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة (يفضل ماجستير إدارة أعمال).

– مهارات وخبرات قيادية مثبتة.

– خبرة يمكن إثباتها في تطوير الأعمال أو إدارة الحسابات.

– مهارات الاتصال الكتابية والشفوية.

– القدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات مسارات العمل المتعددة.

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .