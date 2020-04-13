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رقم قياسي .. أمريكا تسجّل ٥٢٥.٧ ألف إصابة وأكثر من ٢٠ ألف حالة وفاة بكورونا

رقم قياسي .. أمريكا تسجّل ٥٢٥.٧ ألف إصابة وأكثر من ٢٠ ألف حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=853001
المناطق - وكالات

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية .
وكشفت الإحصائيات عن ٥٢٥.٧٠٤ إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس ٢٠.٤٨٦ حالة وفاة.

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