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“البيئة” تدعو الشركات الخاصة لتقديم طلبات للحصول على تصريح التجول 

“البيئة” تدعو الشركات الخاصة لتقديم طلبات للحصول على تصريح التجول 

أبرز المواد

“البيئة” تدعو الشركات الخاصة لتقديم طلبات للحصول على تصريح التجول 

“البيئة” تدعو الشركات الخاصة لتقديم طلبات للحصول على تصريح التجول 
http://almnatiq.net/?p=853003
المناطق - الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة أو القطاعات التابعة للوزارة إلى سرعة التواصل مع الوزارة لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التنقل.
وحثت الوزارة الشركات الراغبة في الحصول على التصريح سرعة التقديم بطلب على البريد الإلكتروني : [email protected] ويكون الإرسال عبر بريد الشركة الرسمي من قبل الشخص المخول إداريا متضمنا طلب التصريح ، وفي حالة عدم وجود بريد رسمي يضمن الإيميل خطابا من الشركة بطلب التصريح، كما يرفق في البريد الترخيص الصادر من الوزارة في ذلك.
وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بخدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الإلكتروني [email protected] .

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