وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم

وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم

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وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم

وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم
http://almnatiq.net/?p=853013
المناطق_الرياض

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المنطقة المحمية.

. مدير مكتب إدارة البرامج- الطاقة.

. حارس المناطق المحمية- البيئة.

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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