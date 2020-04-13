أمريكا..عواصف وأعاصير تقتل 6 أشخاص

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أمريكا..عواصف وأعاصير تقتل 6 أشخاص

أمريكا..عواصف وأعاصير تقتل 6 أشخاص
http://almnatiq.net/?p=853015
المناطق_وكالات

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم أمس بعد اجتياح عواصف قوية ولايتي مسيسبي ولويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية متسببة في أكثر من 12 إعصارا ومخلفة دمارا حسبما قالت السلطات بالولايتين.

ووقعت العاصفة في الوقت الذي يقبع فيه السكان عبر الجنوب الأمريكي مثل معظم الأمريكيين في البيوت بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما مسيسبي ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجلت كل حالات الوفاة الست في مسيسبي حسبما ذكرت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية على موقع تويتر.

ونشرت مدينة مونرو في لويزيانا صورا لمبان مدمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت أن مطار مونرو الإقليمي ألغي كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطي المدرج والأحوال الجوية.

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