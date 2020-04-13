رئيس الإكوادور يخفض مرتبه ومرتبات وزرائه بسبب فيروس كورونا

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خفض رئيس الإكوادور، لينين مورينو، مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50% ضمن إجراءات أخرى أعلنها لمعالجة جائحة كوفيد-19 التي وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد

وكتب مورينو على “تويتر”: “أجريت خفضا بنسبة 50 في المئة من الدخل الشهري للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء”