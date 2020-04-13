عدد وفيات “كورونا” في العالم يتجاوز 114 ألف

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عدد وفيات “كورونا” في العالم يتجاوز 114 ألف

عدد وفيات “كورونا” في العالم يتجاوز 114 ألف
http://almnatiq.net/?p=853038
المناطق_وكالات

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من المليون و854 ألف حالة حتى صباح اليوم الاثنين

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليون و854 ألفا

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 428 ألفا

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 114 ألف

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا وهولندا

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 560 ألف إصابة إلى جانب نحو 22 ألفا و 115 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 167 ألف إصابة و17 ألف و209 وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 156 ألف إصابة ونحو 19 ألف و 900 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و160 إصابة و3341 وفاة

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