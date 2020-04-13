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لاعبو الهلال السعودي يخفضون رواتبهم بسبب كورونا

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لاعبو الهلال السعودي يخفضون رواتبهم بسبب كورونا

لاعبو الهلال السعودي يخفضون رواتبهم بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=853046
المناطق_الرياض

كتب نادي العاصمة عبر حسابه على “تويتر” الليلة الماضية: “قدم أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 بالمئة أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا”

وأضاف النادي: “تأتي هذه المبادرة سعيا من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب جائحة كورونا”

وأعرب النادي عن تثمين مجلس الإدارة لـ”مبادرة أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم التي تعكس مدى استشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف”، حسبما ذكرت “فرانس برس”

وكانت السعودية قد أعلنت منذ 14 مارس الماضي، تعليق كامل النشاط الرياضي في البلاد بسبب فيروس كورونا

ودفع توقف المنافسات في الفترة الراهنة العديد من أندية كرة القدم في العالم، لا سيما في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وإنكلترا)، إلى اتخاذ قرار بخفض رواتب اللاعبين أو وضع موظفين في البطالة الجزئية، في ظل التراجع الحاد للإيرادات المالية في الفترة الراهنة

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