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تطبيق لائحة الاشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي بجازان

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تطبيق لائحة الاشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي بجازان

تطبيق لائحة الاشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي بجازان
http://almnatiq.net/?p=853048
المناطق_جازان

رافقت الفرق الميدانية في أمانة منطقة جازان نقاط التفتيش الأمنية بمدينة جيزان للتأكد من تطبيق لائحة الإشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار جهودها المستمرة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد

وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأمانة طبقت عمليًا لائحة الإشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الإجراءات الإحترازية والوقائية الأخرى للحد من تقشي فيروس كورونا المستجد وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم

وأضاف ابن سعيدان أن الأمانة تحرص دائمًا على إنفاذ التوجيهات المستمرة من قبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، التي تقضي بضرورة تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

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