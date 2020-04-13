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تراجع أغلب البورصات الآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع

تراجع أغلب البورصات الآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=853057
المناطق_الرياض

استهلت أغلب البورصات الآسيوية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين على تراجع، في ظل غياب أي حوافز جديدة من البورصات الأوروبية والأمريكية التي أغلقت أبوابها يوم الجمعة الماضي للاحتفال بيوم الجمعة العظيمة، مع استمرار المخاوف من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) على الاقتصاد العالمي

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وصل عدد المصابين بالفيروس في مختلف أنحاء العالم إلى 1.84 مليون حالة في حين تجاوز عدد الوفيات 114 ألف حالة

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية في بورصة طوكيو اليوم بمقدار 231.34 نقطة أي بنسبة 1.19% إلى 16ر19267 نقطة

وتراجع سهم إمبراطورية الاتصالات اليابانية بأكثر من 1% في حين تراجع سهم سلسلة متاجر التجزئة بأكثر من 2%

ودفعت قوة الين الياباني أسهم الشركات المعتمدة على التصدير مثل كانون وهياتشي إلكتريك وباناسونيك وسوني إلى التراجع بأكثر من 1%

يذكر أن ارتفاع قيمة الين أمام العملات الأجنبية الأخرى يقلص القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية ويخفض قيمة أرباح استثمارات الشركات اليابانية في الخارج

وارتفع سعر الين أمام الدولار خلال تعاملات اليوم إلى نحو 108 ين لكل دولار

وفي بورصات آسيا الأخرى، تراجعت مؤشرات بورصات شنغهاي الصينية وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإندونيسيا في حين ارتفعت مؤشرات بورصتي ماليزيا وتايوان. وأغلقت بورصات أستراليات وهونج كونج ونيوزيلندا للاحتفال بعيد الفصح اليوم وأغلقت بورصة تايلاند للاحتفال بمهرجان سونجكران الوطني

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