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“النيابة العامة” تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم

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“النيابة العامة” تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم

“النيابة العامة” تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم
http://almnatiq.net/?p=853083
المناطق - الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن رصد مقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيام شخص برفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية بحجة أنه من إحدى القبائل والتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، كما يظهر المقطع قيادته لمركبة منزوعة اللوحة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة -استنادًا للمادتين (١٥،١٧) من نظام الإجراءات الجزائية فقد صدر أمر بالقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه.

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