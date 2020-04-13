احدث الأخبار

ألمانيا تسجل أكثر من 124 ألف إصابة وأكثر من 2800 وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تحطم طائرة تدريب للجيش الباكستاني.. ومصرع طيارين
أبرز المواد
 “النيابة العامة” تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم
أبرز المواد
 الجامعة العربية تحذر قيادات عالمية من خطورة الأوضاع في فلسطين
أبرز المواد
 روسيا تسجل 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة
أبرز المواد
 بالفيديو.. ضبط طبيبة وممرضة تزوران المرضى في المنازل بالمخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
أبرز المواد
 وكيل إمارة الجوف يدشن برامج مركز الحوار الوطني ” عن بُعد ” بالمقهى الحواري
أبرز المواد
 تراجع أغلب البورصات الآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران
أبرز المواد
 ألمانيا: وفيات كورونا 2799 والإصابات 123016
أبرز المواد
ألمانيا تسجل أكثر من 124 ألف إصابة وأكثر من 2800 وفاة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 124 ألف إصابة وأكثر من 2800 وفاة بفيروس كورونا

أبرز المواد
تحطم طائرة تدريب للجيش الباكستاني.. ومصرع طيارين

تحطم طائرة تدريب للجيش الباكستاني.. ومصرع طيارين

أبرز المواد
“النيابة العامة” تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم

“النيابة العامة” تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم

أبرز المواد
الجامعة العربية تحذر قيادات عالمية من خطورة الأوضاع في فلسطين

الجامعة العربية تحذر قيادات عالمية من خطورة الأوضاع في فلسطين

أبرز المواد

ألمانيا تسجل أكثر من 124 ألف إصابة وأكثر من 2800 وفاة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 124 ألف إصابة وأكثر من 2800 وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=853088

سجلت ألمانيا حتى اليوم 124189 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2821 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.
وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 2834 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 155 حالة في غضون 24 ساعة.
وبحسب تقديرات معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 64300 مصاب من الفيروس، ما يعني أن 50% تقريبا من حالات الإصابة المسجلة شُفيت من المرض.

روابط ذات صلة

تحطم طائرة تدريب للجيش الباكستاني.. ومصرع طيارين

تحطم طائرة تدريب للجيش الباكستاني.. ومصرع طيارين
“النيابة العامة” تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم

“النيابة العامة” تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم
الجامعة العربية تحذر قيادات عالمية من خطورة الأوضاع في فلسطين

الجامعة العربية تحذر قيادات عالمية من خطورة الأوضاع في فلسطين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*