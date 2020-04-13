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اليابان تسجل 325 إصابة جديدة بكورونا المستجد

اليابان تسجل 325 إصابة جديدة بكورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=853089
المناطق - وكالات

سجلت اليابان 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 7534 حالةً.
وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 140 حالةً بعد تسجيل ست وفيات جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات ال 24 الأخيرة.
ومن بين حصيلة الإصابات الجديدة سجلت طوكيو 91 حالةً ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 2159 حالةً.

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