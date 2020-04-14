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“تسلا” تتحدى “عدو البشرية”.. بأجهزة تنفس من قطع السيارات

“تسلا” تتحدى “عدو البشرية”.. بأجهزة تنفس من قطع السيارات
http://almnatiq.net/?p=853091
المناطق - وكالات

كشفت شركة “تسلا” الأميركية لصناعة السيارات من خلال مقطع فيديو مصور، كيفية عملها على تصميم جهاز تنفس اصطناعي.

وكما هي الحال مع فورد وجنرال موتورز، يبني مهندسو “تسلا” أجهزة التنفس باستخدام أجزاء من سياراتها، ويرجع السبب في ذلك إلى توفر قطع غيار السيارات، وتراجع مستويات التصنيع.

ويستخدم جهاز التنفس الاصطناعي الخاص بتسلا، نظام المعلومات والترفيه لكمبيوتر سيارتها “موديل 3″، الذي يتحكم بدوره في تدفق الهواء، حسبما ذكر موقع AIT NEWS.

وأشار الموقع المتخصص بالأخبار التقنية، إلى إن خزان الهواء المعلّق يستعمل بوصفه غرفة خلط الأكسجين.

ومن بين الأجزاء الأخرى، يستخدم الفريق أيضا شاشة تعمل باللمس من “موديل 3” بوصفه وحدة للتحكم بالجهاز.

جدير بالذكر أن “تسلا” إلى جانب عدد من شركات صناعة السيارات الأميركية، كانت قد تعهدت بتقديم الدعم، إما بالتبرع بالإمدادات أو تقديم الموارد لصنع المزيد من أجهزة التنفس الصناعي، وذلك لمواجهة النقص بتلك الأجهزة مع تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة.

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