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دولة تستأنف حركة الطيران بعد سجل كورونا “الرائع”

دولة تستأنف حركة الطيران بعد سجل كورونا “الرائع”
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المناطق - وكالات

بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قررتها الحكومة لمدة 15 يوما، قررت السلطات في فيتنام استئناف حركة الطيران الداخلية، بدءا من الخميس المقبل.

وأعلنت شركتا “بامبو إيرويز” و”فيتجيت إير” الخاصتان، أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي.

وكانت السلطات في البلد الآسيوي قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس الماضي، وفرضت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدو أن جهود احتواء المرض في جارة الصين أتت بثمار رائعة، حيث تعد فيتنام واحدة من أقل دول العالم تضررا من الوباء.

وقالت “بامبو إيرويز” إنها سوف تبدأ تسيير الرحلات يوم 16 أبريل الجاري بشكل جزئي، على أن تستأنف الحركة على جميع الخطوط في 20 من الشهر ذاته.

وأعلنت “فيتجيت إير” أيضا أنها ستبدأ تسيير الرحلات الخميس، لكنها قالت إن جدول رحلاتها قد يكون قابلا للتغيير.

وأوصت وزارة الصحة في فيتنام باستمرار العمل بقواعد التباعد الاجتماعي لكبح انتشار الفيروس.

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