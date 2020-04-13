“الذكاء الاصطناعي” يوفر 36 مليار ريال لخزينة الدولة خلال عام

المناطق - الرياض

كشف تقرير رسمي للجنة التحول الرقمي للعام المنصرم 2019 أن»منصة استشراف» قامت بتنفيذ 40 سيناريو مع أكثر من 10جهات حكومية ساعدت صناع القرار في صياغة سياسات اقتصادية وسياسية واجتماعية، كما أسهمت في إيجاد فرص لتحقيق وفورات وإيرادات غير نفطية لخزينة الدولة بأكثر من 36 مليار ريال.

وتعتبر «استشراف» منصة تقدم رؤى وتحليات استشرافية باستخدام أدوات تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة القيادات والجهات الحكومية في الحصول على الاستشارات والتوصيات التي تدعم اتخاذ القرارات المناسبة.

وتعتمد المنصة التي تم تطويرها على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وذلك لمساعدة صناع القرار في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المهمة للمملكة.

يشار إلى أن المملكة تسارع الخطى أن تكون من أفضل 20 دولة رقمية مبتكرة في العالم، لتمكين الوطن من اغتنام الفرص المتاحة في العصر الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية لتحسين جودة الحياة، لأن التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030،كما تسعى وحدة التحول الرقمي الى تحقيق الكثير من الإنجازات الرقمية من خلال منظور وطني يحقق مستهدفات الرؤية.