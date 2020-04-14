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بينها دول عربية.. الهند ستصدر دواء ملاريا المنتظر لـ13 بلدا

بينها دول عربية.. الهند ستصدر دواء ملاريا المنتظر لـ13 بلدا
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المناطق - وكالات

سمحت الهند بتصدير 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، إلى 13 دولة، بينها دولة عربية.

وقالت المعاهد الوطنية للصحة، إنها تختبر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان عدد من الأطباء الأميركيين أنهم يستخدمون الدواء مع المصابين، دون دليل على أنه فعال، ورغم إعلان السويد وقف استخدامه بسبب “آثار جانبية خطيرة”.

وستصدر الهند 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، إلى 13 دولة، وهي الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والبحرين والبرازيل ونيبال وبوتان وأفغانستان والمالديف وبنغلاديش وسيشيل وموريشيوس وجمهورية الدومينيكان.

وزاد استخدام الدواء الذي بدأ استخدامه قبل عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزا للوباء. وسبق أن أوصى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب كسلاح محتمل في مواجهة كوفيد-19.

ويستخدم الدواء لعلاج الملاريا والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للدواء فقدان البصر ومشكلات القلب، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأدرج عقار الكلوروكين، الذي تم وصفه لمرضى الملاريا منذ أربعينيات القرن الماضي، كعلاج محتمل لـ مرض كوفيد 19 بعد أن أظهرت دراسات في الصين جدوى العلاج مع المرضى المصابين بفيروس كورونا.

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