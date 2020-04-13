بلدية حقل تواصل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم خلال منع التجول

تبوك - علي العميري:

تواصل بلدية محافظة حقل جهودها وإجراءاتها الإحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد من خلال قيامها بالجولات الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم وتطهير وتعقيم سوق الخضار بالإضافة قيامها بتعقيم و تطهير الطرقات الرئيسية والأرصفة وواجهات المحلات التجارية بالمحافظة خلال فترة منع التجول.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتي بمتابعة أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل الذي أوصى بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء لضمان حماية وسلامة كافة أفراد المجتمع .