احدث الأخبار

“الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تطلق حزمة من المبادرات في المستشفيات العسكرية لمنسوبيها والمرضى والمراجعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية
أبرز المواد
 خلال أسبوع.. أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية و 172 جولة إصحاح بيئي
منطقة المدينة المنورة
 “الثقافة في العزلة”.. مظلة لمبادرات وزارة الثقافة تمنح متنفسا ثقافيا إبداعيا من داخل المنازل
أبرز المواد
 الصندوق الزراعي يعتمد قروضاً زراعية بحوالي 60 مليون ريال
أبرز المواد
 بلدية حقل تواصل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم خلال منع التجول
منطقة تبوك
 بلدية البدع تواصل تعقيم شوارع المحافظة خلال منع التجول
منطقة تبوك
 “الملكية الفكرية” تنشر القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءة الاختراع
أبرز المواد
 بلدية مليجه: ضبط أحد المستودعات الغذائية العشوائية المخالفة
المنطقة الشرقية
 إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “لا تهدرها”
منطقة الجوف
“الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تطلق حزمة من المبادرات في المستشفيات العسكرية لمنسوبيها والمرضى والمراجعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا

“الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تطلق حزمة من المبادرات في المستشفيات العسكرية لمنسوبيها والمرضى والمراجعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا

أبرز المواد
الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي

الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي

أبرز المواد
بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات

بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات

المنطقة الشرقية
أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية

أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية

أبرز المواد

بلدية حقل تواصل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم خلال منع التجول

بلدية حقل تواصل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم خلال منع التجول
http://almnatiq.net/?p=853134
تبوك - علي العميري:

تواصل بلدية محافظة حقل جهودها وإجراءاتها الإحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد من خلال قيامها بالجولات الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم وتطهير وتعقيم سوق الخضار بالإضافة قيامها بتعقيم و تطهير الطرقات الرئيسية والأرصفة وواجهات المحلات التجارية بالمحافظة خلال فترة منع التجول.
وأوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتي بمتابعة أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل الذي أوصى بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء لضمان حماية وسلامة كافة أفراد المجتمع .

روابط ذات صلة

بلدية البدع تواصل تعقيم شوارع المحافظة خلال منع التجول

بلدية البدع تواصل تعقيم شوارع المحافظة خلال منع التجول
بلدية تيماء تعقم السيارات والشاحنات قبل دخولها المحافظة

بلدية تيماء تعقم السيارات والشاحنات قبل دخولها المحافظة
رجال الأمن بأملج .. إنجاز المهمات الأمنية وتفان في الأعمال الإنسانية

رجال الأمن بأملج .. إنجاز المهمات الأمنية وتفان في الأعمال الإنسانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*